مباشر الكونفدرالية - كارا (0)-(1) بيراميدز.. جوووووول أول
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي، بينما يتذيل كارا الترتيب بنقطة واحدة.
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ق3 جوووووووول فخر الدين بن يوسف يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
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