مباشر الكونفدرالية - كارا (0)-(1) بيراميدز.. جوووووول أول

يحل بيراميدز ضيفا على كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي، بينما يتذيل كارا الترتيب بنقطة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------

ق3 جوووووووول فخر الدين بن يوسف يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة