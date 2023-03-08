مباشر الكونفدرالية - كارا (0)-(1) بيراميدز.. جوووووول أول

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - بيراميدز ضد أسكو كارا

يحل بيراميدز ضيفا على كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي، بينما يتذيل كارا الترتيب بنقطة واحدة.

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ق3 جوووووووول فخر الدين بن يوسف يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

الكونفدرالية بيراميدز كارا
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