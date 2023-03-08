انتهت الكونفدرالية - كارا (1)-(4) بيراميدز.. ثلاث نقاط ثمينة

يحل بيراميدز ضيفا على كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي، بينما يتذيل كارا الترتيب بنقطة واحدة.

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نهاية المباراة

ق66 هدف أول للضيوف

ق64 جوووووول إسلام عيسى يضيف الرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 الشناوي يتصدى لركلة الجزاء

ق35 جوووووووول مصطفى فتحي يسجل مجددا

ق31 الشناوي يتألق مجددا ويمنع هدفا مؤكدا

ق30 الشناوي يتألق أمام انفراد تام

ق26 جوووووووول مصطفى فتحي يضاعف النتيجة

ق3 جوووووووول فخر الدين بن يوسف يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة