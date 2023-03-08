صنداونز يعلن إقامة حفل غنائي في الملعب قبل مباراة الأهلي

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

صنداونز الجنوب إفريقي

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي إقامة حفل غنائي في ملعب الفريق قبل المباراة التي تجمعه مع الأهلي.

ويلعب صنداونز ضد الأهلي عصر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في تمام الثالثة عصرا.

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وطالب نادي صنداونز من جمهور فريقه بضرورة التوجه مبكرا إلى ملعب المباراة للدخول إلى المدرجات والاستمتاع بالحفل الغنائي.

وذلك بعدما أعلن صنداونز قبل عدة أيام فتح مدرجات ملعبه مجانا أمام الجمهور في مباراة الأهلي.

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ثم يأتي صنداونز برصيد 7 نقاط في المركز الثاني.

والأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم القطن الكاميروني في المركز الرابع دون نقاط.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة متجهة إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ ويتخلل رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

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