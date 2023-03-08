انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وفاركو في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

فيما يحتل الإسماعيلي برصيد 15 نقطة المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: تشتيت من على خط المرمى ومحمد نصر يمنع هدفا مؤكدا لفاركو

ق 77: طرد رامي صبري بعد عرقلة فراس شواط المنفرد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: تسديدة شكري نجيب ترتطم بالقائم الأيمن للدراويش.

ق 45: 7 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق 35: رامي صبري يشتت من على الخط بعد تسديدة فراس شواط من داخل منطقة الست ياردات

ق 9: عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي تمر من أمام 3 لاعبين للإسماعيلي

ق 8: عودة المباراة من جديد بعد توقف دام ما يقارب 7 دقائق بسبب انقطاع الكهرباء.

ق 1: توقف المباراة بعد دقيقة واحدة بسبب انقطاع الكهرباء في أحد أعمدة الإضاءة.

بداية اللقاء