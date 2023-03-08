مؤتمر أليجري: هذا موقف بوجبا ودي ماريا وبونوتشي قبل لقاء فرايبورج

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس - تورينو

أوضح ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس موقف لاعبيه من المشاركة أمام فرايبورج الألماني في الدوري الأوروبي.

ويحل فرايبورج ضيفا على يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لم أحسم من سيلعب، عليّ أن أفكر أيضا في إدارة الفريق، بوجبا متاج لكن مازالت لم أقرر كيف سيتم استخدامه."

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وأضاف "بوجبا خاض المران مع الفريق يوم الثلاثاء، لكنه لم يخض مران الأربعاء كاملا، سنقيم حالته قبل اللقاء".

وتابع "سعيد بأداء دوشان فلاهوفيتش، إنه يتطور باستمرار، ربما يتم تقييم المهاجمين وفقا لعدد الأهداف لكن يجب أن تنظر إلى الأداء، مثل باقي العناصر عليه أن يعمل ويتحسن".

وواصل "أنخل دي ماريا لاعب غير عادي، لديه خبرة وفاز بالعديد من الألقاب، إنه جاهز للمشاركة في مباراة الخميس، ليوناردو بونوتشي بخير ايضا".

وأتم "العام الماضي لعبنا بفيديريكو كييزا في مركز المهاجم الصريح، إنه يستطيع لعب كل الأدوار الهجومية".

وتأهل يوفنتوس لدور الـ16 بعد عبور نانت الفرنسي.

بينما تأهل الفريق الألماني لدور الـ16 باحتلال مجموعته التي ضمت نانت وكاراباج أجدام وأولمبياكوس.

يوفنتوس الدوري الأوروبي فرايبورج
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