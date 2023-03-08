تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد أسكو في الكونفدرالية.. وتوفيق ظهير أيمن

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - سيف الدين الجزيري - بيراميدز - الزمالك

يقود التونسي فخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز في مواجهة أسكو دو كارا التوجولي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على استاد دو كيجيه.

وسجل بن يوسف هدف بيراميدز في الجولة الماضية والتي كتبت أول انتصار في دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
باتشيكو: نسعى للنقطة الثامنة من مواجهة كارا الصعبة.. وأثق في تعويض غيابات بيراميدز قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو للمرة الثالثة.. عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز أمام الزمالك لمصلحة الأهلي.. تعادل سلبي لعبا ونتيجة غير مسبوق بين بيراميدز والزمالك

ويغيب رمضان صبحي عن اللقاء بسبب الإصابة حيث لم يسافر رفقة بعثة الفريق إلى توجو.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي

أمامهما: إسلام عيسى – عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

على دكة البدلاء: شريف أكرامي – أسامة جلال – أحمد فتحي – كريم حافظ – محمود عبد العاطي – محمد صادق – إبراهيم عادل – محمد الجباس – فاخري لاكاي.

Image

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط.

ويتصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل أسكو دو كارا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفي المركز الثالث يتواجد فيوتشر برصيد نقطتين.

تشكيل بيراميدز بيراميدز في الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - كارا (0)-(1) بيراميدز.. جوووووول أول صنداونز يعلن إقامة حفل غنائي في الملعب قبل مباراة الأهلي خبر في الجول – استبعاد سافيو وأيمن أشرف أمام صنداونز.. وتواجد الشحات وكهربا بيرسي تاو وفاخري لاكاي في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهتي ليبيريا.. و10 من صنداونز مران الأهلي - عودة السولية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا الأهلي يعلن جاهزية عبد القادر وخالد عبد الفتاح لمواجهة صنداونز مواعيد مباريات الأربعاء 8 مارس- الإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز.. وبايرن يواجه سان جيرمان مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - كارا (0)-(1) بيراميدز.. جوووووول أول 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
صنداونز يعلن إقامة حفل غنائي في الملعب قبل مباراة الأهلي 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - دكرنس في الصدارة رغم التعثر.. ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21 17 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) (0) فاركو.. توقف المباراة بعد دقيقة واحدة 21 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: خدعة محتملة من مصر والسعودية لملف استضافة كأس العالم 2030 28 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - أول انتصار لـ بايونيرز.. ودكرنس في الصدارة رغم التعادل 38 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي هجومي أمام الإسماعيلي 44 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الإسماعيلي - فراس شواط أساسي في الهجوم ضد فاركو 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل