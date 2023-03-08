تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد أسكو في الكونفدرالية.. وتوفيق ظهير أيمن
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 16:58
كتب : FilGoal
يقود التونسي فخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز في مواجهة أسكو دو كارا التوجولي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية
وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على استاد دو كيجيه.
وسجل بن يوسف هدف بيراميدز في الجولة الماضية والتي كتبت أول انتصار في دور المجموعات.
ويغيب رمضان صبحي عن اللقاء بسبب الإصابة حيث لم يسافر رفقة بعثة الفريق إلى توجو.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي
الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي
أمامهما: إسلام عيسى – عبد الله السعيد – مصطفى فتحي
الهجوم: فخر الدين بن يوسف
على دكة البدلاء: شريف أكرامي – أسامة جلال – أحمد فتحي – كريم حافظ – محمود عبد العاطي – محمد صادق – إبراهيم عادل – محمد الجباس – فاخري لاكاي.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط.
ويتصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل أسكو دو كارا الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وفي المركز الثالث يتواجد فيوتشر برصيد نقطتين.