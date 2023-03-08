تين هاج يجيب - هل قرر سحب شارة قيادة يونايتد من برونو

نفى الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد التقارير التي أشارت إلى نيته في سحب شارة قيادة الشياطين الحمر من برونو فيرنانديز.

وانتشرت تقارير تفيد بذلك بعد خسارة يونايتد الكبيرة أمام ليفربول بنتيجة 0-7 في قمة الدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أنا سعيد بوجود برونو فرنانديز كقائد للفريق".

وأضاف "بالتأكيد سيستمر كقائد للفريق، أعتقد أنه يلعب موسمًا رائعًا، لقد لعب دورًا مهمًا في الوصول إلى ما نحن فيه الآن".

وتابع حديثه عن الدولي البرتغالي "برونو يعطي الطاقة للفريق، ويعمل بجد، وبالطريقة الصحيحة".

وواصل "ليس لدي أي شيء سلبي لأقوله عن برونو، لا يوجد أحد مثالي. أنا أدعمه وأؤيده بنسبة 100٪".

وأتم المدرب الهولندي "نحن نفوز معا ونخسر معا".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال بيتيس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويقام لقاء الإياب يوم الخميس التالي.