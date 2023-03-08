تعديل في موعد كلاسيكو الكأس بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعديل موعد بداية لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر المقبل.

المباراة كانت ستنطلق الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 5 أبريل المقبل، ولكن الاتحاد الإسباني قرر تقديم موعد اللقاء ساعة واحدة لتقام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأشارت تقارير إلى أن التعديل في موعد اللقاء جاء خوفا من امتداد اللقاء إلى وقت إضافي وركلات ترجيح ودخول يوم 6 أبريل وهو يوم الاحتفال بيوم الخميس المقدس.

برشلونة انتصر على ريال مدريد بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب بملعب سانتياجو برنابيو قبل أيام.

وسجل إيدر ميليتاو هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

وبات سيرجيو بوسكيتس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو، متخطيا ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد.

برشلونة وريال مدريد سيلتقيان بكلاسيكو آخر يوم 19 مارس الجاري ولكن في الدوري الإسباني.