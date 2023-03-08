بيرسي تاو وفاخري لاكاي في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهتي ليبيريا.. و10 من صنداونز

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 13:35

كتب : FilGoal

بيرسي تاو غانا جنوب إفريقيا

تواجد بيرسي تاو وفاخري لاكاي ثنائي الأهلي وبيراميدز في قائمة جنوب إفريقيا الأولية بالإضافة لـ 10 لاعبين من صنداونز قبل التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

واختار هوجو بروس المدير الفني لـ الأولاد 35 لاعبا لمواجهتي ليبيريا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبان يوم 24 و28 مارس الجاري من أجل حجز بطاقة التأهل إلى كوت ديفوار في يناير 2024.

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وينضم بيرسي تاو لقائمة جنوب إفريقيا لأول مرة منذ سبتمبر الماضي عندما شارك في الخسارة من المغرب 2-1.

كما يواصل فاخري لاكاي مهاجم بيراميدز التواجد في قائمة منتخب بلاده، إذ خاض من قبل 7 مباريات.

وعرفت القائمة تواجد 10 لاعبين من صنداونز، على رأسهم كاسيوس مايلولا الذي ينضم لأول مرة بعدما سجل ابن الـ 21 ربيعا 13 هدفا وصنع 4 في 20 مباراة الموسم الماضي.

بالإضافة إلى رونوين ويليامز وموادو خوليسو وثابيلو مورينا وأوبيي موديبا وجرانت كيكانا وموثوبي مفالا وثيبو موكوينا وسيفيلي موخيلسي وثيمبا زواني.

وسيتقلص عدد الأسماء إلى 23 لاعبا يوم 19 مارس الجاري.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بدون رصيد بفارق الأهداف عن ليبيريا في المجموعة الحادية عشر خلف المغرب التي جمعت 6 نقاط من انتصارين.

واستبعدت زيمبابوي من التصفيات بسبب إيقاف الاتحاد المحلي من قِبل فيفا.

وستكون مواجهتي ليبيريا حاسمتين على البطاقة الثانية في المجموعة خلف أسود أطلس رابع العالم.

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