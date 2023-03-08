كلاسيكو السعودية - شكوك حول نجم اتحاد جدة.. وجاهزية حجازي لمواجهة النصر

تحوم الشكوك حول جاهزية البرازيلي رومارينيو هداف اتحاد جدة قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه النصر غدا الخميس على ملعب الجوهرة المشعة ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي.

حجازي ينهي مخاوف نونو سانتو قبل مواجهة النصر

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وأعلن الاتحاد غياب رومارينيو عن تدريبات الفريق الأخيرة بعد تعرضه لوعكة صحية.

ويأمل نونو سانتو مدرب اتحاد جدة في تعافي رومارينو ومشاركته في مران اليوم (الأخير) والدخول في قائمة مواجهة النصر.

المهاجم البرازيلي شارك خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

صاحب الـ 32 عاما هو الهداف التاريخي لنادي اتحاد جدة في دوري المحترفين برصيد 64 هدفا.

في المقابل تأكد جاهزية المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للمشاركة امام النصر بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد حجازي للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعدما غاب اليومين الماضيين بسسب معاناته من إصابة عضلية.

في حالة مشاركة حجازي ستتجدد المواجهة بينه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر بعد لقاء نصف نهائي السوبر السعودي في يناير الماضي.

والذي نجح فيه حجازي في إيقاف خطورة الدون والعبور إلى النهائي ثم التتويج بلقبه الأول مع النمور.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

إلى ذلك، يقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.