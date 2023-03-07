حجازي ينهي مخاوف نونو سانتو قبل مواجهة النصر في كلاسيكو السعودية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

حجازي ورونالدو

أنهى المدافع الدولي المصري أحمد حجازي مخاوف البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة قبل مواجهة النصر.

ويلعب اتحاد جدة ضد النصر يوم الخميس ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي.

وعاد حجازي للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعدما غاب اليومين الماضيين بسسب معاناته من إصابة عضلية.

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جريدة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن حجازي غاب عن التدريبات نتيجة شعوره بآلام في العضلات، ليربك حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو قبل مواجهة النصر.

وأشارت إلى أن النجم المصري سيخضع للكشف بالأشعة على موضع إصابته التي تعرض لها في مواجهة الخليج الماضية، الأمر الذي سيحدد مشاركته في التدريبات الجماعية قبل لقاء الكلاسيكو وهو ما حدث اليوم بظهور المدافع الدولي في تدريبات فريقه.

في حالة مشاركة حجازي ستتجدد المواجهة بينه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر بعد لقاء نصف نهائي السوبر السعودي في يناير الماضي.

والذي نجح فيه حجازي في إيقاف خطورة الدون والعبور إلى النهائي ثم التتويج بلقبه الأول مع النمور.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

إلى ذلك، يقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.

ويعد لاهوز حكماً دولياً منذ 2011، ووصل للقمة في مجال التحكيم حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 2021.

لاهوز البالغ من العمر 45 عاما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

وأدار لاهوز مواجهة قطر والسنغال ومباراة إيران والولايات المتحدة في دور المجموعات، ومواجهة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي.

رونالدو طارق حامد أحمد حجازي النصر
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