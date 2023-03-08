قائد ليفربول: علينا استغلال اكتساح يونايتد بأفضل طريقة

يتمنى جوردن هندرسون قائد ليفربول أن يستغل فريقه الثقة التي حصل عليها من الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد 7-0 بأفضل شكل ممكن لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي.

وشهد ملعب أنفيلد نتيجة تاريخية حين دك ليفربول شباك الشياطين الحمر بسباعية نظيفة. (التفاصيل)

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "نأمل أن نتمكن من استغلال هذا الفوز العريض بأفضل طريقة، ولذلك لا يمكنك أن تفرط في الثقة".

وأضاف "هناك اختبارات مختلفة من الآن وحتى نهاية الموسم. نحتاج إلى البقاء على استعداد والبقاء متعطشين للانتصارات مثلما كنا يوم الأحد. هذا سيمنحنا فرصة لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وعن الحفاظ على شباك ليفربول نظيفة مرة أخرى، أوضح "للفوز بالمباريات، يجب أن تحافظ على نظافة شباكك وقد احتفظنا بشباكنا نظيفة في الدوري الإنجليزي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وكان ذلك أمرًا حاسمًا ونحتاج إلى مواصلة ذلك".

وأردف "نأمل أن نتمكن من البناء على ذلك والحصول على القليل من الزخم لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وتابع "أعتقد أننا قدمنا أمام يونايتد المستوى الذي نريد تقديمه وعندما تفعل ذلك تحصل على مكافآتك".

وعن الجودة التي أظهرها الثلاثي الأمامي محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز أمام الشياطين الحمر، قال "لقد كانوا جيدين للغاية. نأمل أن يمنح هذا الجميع الثقة لمواصلة تخقيق الانتصارات حتى نهاية الموسم، ولنرى إلى أين يمكننا الوصول".

وسجل الثلاثي الحالي 6 أهداف ضمن 7 اكتسح بها ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.