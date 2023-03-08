مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - شباب بلوزداد

يرى نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد أن مباراة فريقه ضد الزمالك هى مفتاح التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد يوم 18 مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفاز شباب بلوزداد على المريخ بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

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وقال الكوكي في مؤتمر صحفي: "حققنا فوزا ثمينا أمام منافس يلعب كرة جميلة. أهدرنا 5 فرص سانحة للتسجيل وقتل المباراة ولكننا الأهم الحصول على النقاط كاملة".

وأضاف الكوكي "كل الفرق بالمجموعة لديها حظوظها. مواجهة الزمالك هى مباراة التأهل بالنسبة لنا".

واختتم "سنحضر الآن لمباراة وفاق سطيف في البطولة، وبعدها سنفكر في المواجهتين المصيريتين المتبقيتين في منافسة دوري أبطال إفريقيا".

وسجل محمد إسلام بلخير هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية سكنت شباك المريخ.

الفوز رفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها الترجي برصيد 9 نقاط.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويليه المريخ برصيد 3 نقاط.

الزمالك فاز على الترجي 3-1 ضمن الجولة ذاتها من المجموعة الرابعة.

الزمالك المريخ شباب بلوزداد
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