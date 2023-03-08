مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية

يثق جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في قدرات فريقه بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لينعش آماله في التأهل.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "كنا الأفضل والفريق كان جيد جدا في الشوط الأول، لعبنا بالطريق التي أرى أن الفريق يمكنه اللعب بها ونجحنا في خلق كثافة في وسط الملعب".

وأضاف "كانت لدينا فرصة بخلق مرتدات عندما يتقدم الترجي للهجوم، وننجح في صناعة الخطورة من المرتدات".

وتابع فيريرا "أتوجه بالتهنئة للاعبين فهم من حققوا الفوز، وأتمنى أن نستمر بتلك الصورة في المستقبل".

وشدد "جماهير الزمالك دائما ما أملك معهم علاقة صداقة، وأهدي الفوز لرئيس النادي وأمير مرتضى والجماهير واللاعبين".

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع المريخ وبفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، بينما لا يزال الترجي في الصدارة برصيد 9 نقاط.

وكشف فيريرا "مشكلتنا في دوري الأبطال هذا الموسم هي خسارة أول ماتش على ملعبنا، ولم نكن نستحق تلك الخسارة لأننا كنا الأفضل".

وأوضح "مرحلة المجموعات قصيرة جدا والفوز في أول مباراة مهم جدا، أثق في تأهلنا حال حصدنا الست نقاط المقبلة".

وتابع "الترجي فريق قوي ولديه 9 نقاط في الصدارة، سيلعبون ضد منافسينا على مراكز التأهل والنتائج قد تكون لصالحنا".

وواصل "هم يحتاجون أيضا لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لأن حظه قد يكون سيئا بعدم التأهل في النهاية".

وأوضح "من خبرتي في البطولات القارية، أول مباراة على أرضنا هي من خلقت العديد من المشاكل، تم احتساب ركلة جزاء خاطئة وأيضا في مواجهة المريخ كانت لدينا ركلة جزاء لم تحتسب".

واختتم فيريرا تصريحاته "مستوانا في مباريات إفريقيا كان أفضل من الدوري، البطولات القارية تمنح اللاعبين دوافع أكبر، وعلينا الاستكمال بنفس الصورة في المباراتين المقبلتين".