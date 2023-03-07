لاعب بلوزداد: مباراة المريخ لم تكن سهلة.. وهدفنا الفوز على الزمالك

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 23:19

كتب : FilGoal

محمد إسلام بلخير لاعب بلوزداد

شدد محمد إسلام بلخير لاعب شباب بلوزداد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب المريخ.

وفاز شباب بلوزداد على المريخ بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل محمد إسلام بلخير هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية سكنت شباك المريخ.

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وقال بلخير عبر "بي إن سبورتس": "الحمد للله حققنا فوزا هاما أمام منافس قوي. المباراة لم تمن سهلى على الإطلاق".

وأضاف "واجهنا فريقا منظما ومازال أمامنا مباراتين. هدفنا تحقيق الفوز على الزمالك وتقديم مستوى طيب يضمن لنا التأهل مع نهاية منافسات المجموعة الصعبة".

واختتم "أقدم تحية كبيرة لجمهور بلوزداد وللجمهور الجزائري بشكل عام، ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا للتأهل الدور المقبل".

الفوز رفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها الترجي برصيد 9 نقاط.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويليه المريخ برصيد 3 نقاط.

الزمالك فاز على الترجي 3-1 ضمن الجولة ذاتها من المجموعة الرابعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد يوم 17 مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الزمالك المريخ شباب بلوزداد
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