مجموعة الزمالك – بلوزداد يفوز على المريخ ويشعل صراع التأهل

أشعل شباب بلوزداد صراع المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز شباب بلوزداد على المريخ بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل محمد إسلام بلخير هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية سكنت شباك المريخ.

الفوز رفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها الترجي برصيد 9 نقاط.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويليه المريخ برصيد 3 نقاط.

الزمالك فاز على الترجي 3-1 ضمن الجولة ذاتها من المجموعة الرابعة.

وبدأ بلوزداد المباراة بضغط هجومي على مرمى المريخ بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأهدر إيبولا فرصة تسجيل الهدف الأول لشباب بلوزداد بعد انطلاقة سريعة ولكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

ونجح محمد إسلام بلخير في تسجيل هدف التقدم لشباب بلوزداد في الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية مستغلا تمريرة حسام الدين مرازيق.

وأضاع بلخير فرصة هدف مؤكد بعد إنفراد تام ولكنه وضع الكرة أعلى مرمى المريخ.

وأنقذ أليكسيس حارس مرمى بلوزداد فرصة مؤكدة لنادي المريخ بعد تسديدة قوية من رفائيل سيلفا.

وحافظ بلوزداد على الفوز حتى نهاية القاء ليضمن 3 نقاط ثمينة في مشوار الفريق بدور المجموعات.