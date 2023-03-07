هدف سيف جعفر في الترجي يكتب 3 أرقام مميزة لـ الزمالك

سجل سيف فاروق جعفر أول أهداف الزمالك في دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز سف فاروق جعفر هدف الزمالك الأول في شباك الترجي خلال المباراة المقامة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومهد أحمد مصطفى زيزو تمريرة أرضية حولها سيف فاروق جعفر بتسديدة قوية ارتطمت بأحد مدافع الترجي وسكنت شباك الحارس معز بن شريفية في الدقيقة الثامنة.

هدف صاحب الـ23 عاما هو الأول له مع الزمالك في المسابقات الإفريقية.

الزمالك سجل للمرة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا منذ هدف زيزو في شباك الوداد المغربي في 26 فبراير 2022 عندما خسر الزمالك من الوداد 3-1 بالمغرب.

التمريرة التي أهداها زيزو لسيف فاروق جعفر هى المساهمة رقم 100 لنجم الزمالك مع الفريق.

زيزو سجل 54 هدفا وصنع 46 في جميع المسابقات.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.