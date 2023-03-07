دوري أبطال إفريقيا – الرجاء أول المتأهلين لربع النهائي بالعلامة الكاملة

حجز الرجاء المغربي أولى بطاقات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على هورويا كوناكري الغيني خارج أرضه بنتيجة 3-1.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن سيمبا التنزاني بعد نهاية الجولة الرابعة لحساب الجولة الثالثة.

وتفوق سيمبا على فايبرس الأوغندي بنتيجة 1-0 بفضل هدف كليتوس تشاما والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

🌟 @RCAofficiel 🌟 أول المتأهلين هذا الموسم! ☝️ 🇲🇦 الرجاء يتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي. 👏#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/dGKVrQMNfj — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 7, 2023

وعاد الرجاء بفوز حاسم من ملعب لاسانا كونتي في العاصمة الغينية كوناكري بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت بطاقتين حمراوين وركلة جزاء مهدرة.

وتقدم الرجاء أولا عن طريق وليد الصبار في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 26 اشتعلت المباراة بطرد الحارس موسى كامارا بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

محمد الناهيري استطاع أن يعزز من تقدم تفوقه بهدف ثاني من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه جمال حركاس لاعب وسط الرجاء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

وأضاف الصبار الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وقلص بابي عبدو ندياي النتيجة بهدف في الدقيقة 70.

وأهدر محمد زريدة فرصة تسجيل الهدف الرابع بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد النسور المغربية لـ 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن سيمبا الذي حقق فوزه الثاني تواليا.

بينما تكبد هورويا الهزيمة الثانية وتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ويظل فايبرس الأوغندي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.