دوري أبطال إفريقيا – الرجاء أول المتأهلين لربع النهائي بالعلامة الكاملة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

حجز الرجاء المغربي أولى بطاقات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على هورويا كوناكري الغيني خارج أرضه بنتيجة 3-1.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن سيمبا التنزاني بعد نهاية الجولة الرابعة لحساب الجولة الثالثة.

وتفوق سيمبا على فايبرس الأوغندي بنتيجة 1-0 بفضل هدف كليتوس تشاما والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - الوداد يهزم فيتا كلوب بهدف عكسي وينقض على الصدارة دوري أبطال إفريقيا - الشحات في تشكيل الجولة الثالثة المثالي دوري أبطال إفريقيا – أوناجم يقود الوداد للفوز على بترو أتلتيكو وتحقيق الانتصار الأول

وعاد الرجاء بفوز حاسم من ملعب لاسانا كونتي في العاصمة الغينية كوناكري بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت بطاقتين حمراوين وركلة جزاء مهدرة.

وتقدم الرجاء أولا عن طريق وليد الصبار في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 26 اشتعلت المباراة بطرد الحارس موسى كامارا بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

محمد الناهيري استطاع أن يعزز من تقدم تفوقه بهدف ثاني من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه جمال حركاس لاعب وسط الرجاء بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

وأضاف الصبار الهدف الثالث في الدقيقة 63.

May be an image of 1 person, outdoors, stadium and text that says 'MAST umbro TTotalEn TotalEn rgies elebrate Africa talEn'

وقلص بابي عبدو ندياي النتيجة بهدف في الدقيقة 70.

وأهدر محمد زريدة فرصة تسجيل الهدف الرابع بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد النسور المغربية لـ 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن سيمبا الذي حقق فوزه الثاني تواليا.

بينما تكبد هورويا الهزيمة الثانية وتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ويظل فايبرس الأوغندي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا هورويا كوناكري الغيني
نرشح لكم
هدف سيف جعفر في الترجي يكتب 3 أرقام مميزة لـ الزمالك استراحة مجموعة الزمالك- بلوزداد (1) - (0) المريخ.. نهاية الشوط الأول مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. إيوالا يقود الهجوم أمام المريخ استراحة أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) الترجي.. نهاية الشوط الأول مجموعة الزمالك - سيرجيو باولو يقود هجوم المريخ أمام بلوزداد مؤتمر الجباس: لدي ثقة في زملائي بتعويض الغيابات ضد أسكو كارا تشكيل الترجي - ثلاثي هجومي وعودة كوليبالي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - صبحي يحرس المرمى أمام الترجي.. وفتوح وشلبي أساسيان
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: توتنام سيحاول الهجوم أكثر من لقاء سان سيرو.. وجيرو سيبدأ المباراة 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هدف سيف جعفر في الترجي يكتب 3 أرقام مميزة لـ الزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – الرجاء أول المتأهلين لربع النهائي بالعلامة الكاملة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
إصابة لاعب طلائع الجيش بقطع في الرباط الصليبي 50 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة مجموعة الزمالك- بلوزداد (1) - (0) المريخ.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - اللقب 21.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
التشكيل - جونكالو راموس يقود هجوم بنفيكا.. ومينيوليه يحرس عرين كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. إيوالا يقود الهجوم أمام المريخ ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 4 انتهت في مجموعة الأهلي - الهلال (2) (0) القطن.. فوز ثمين