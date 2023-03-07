انتهت مجموعة الزمالك- بلوزداد (1) - (0) المريخ.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

مباراة بلوزداد والمريخ

يحل المريخ ضيفا على اشباب بلوزداد في ملعب عنابة لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويلعب المريخ وبلوزداد ضمن المجموعة الرابعة رفقة الزمالك والترجي التونسي.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد والمريخ.

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نهاية المباراة

ق72 حسام الدين مرازيق يسدد بقوة ولكن تسديدته تهز الشباك الخارجية للمريخ

ق 69 ألكسيس حارس مرمى بلوزداد ينقذ فرصة خطيرة من تسديدة قوية

ق60 تسدديدة قوية من محمد إسلام لاعب بلوزداد تمر بجوار القائم

ق 55 بلخير لاعب بلوزداد فرصة هدف مؤكد بعد غنفراد تام ولكنه وضع الكرة أعلى المرمى

ق49 تسديدة قوية من حسام الدين مرازيق تمر بجوار مرمى المريخ

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة قوية من رفائيل سيلفا لاعب المريخ يتصدى لها حارس بلوزداد

ق36 هدف أول شباب بلوزداد عن طريق محمد إسلام بلخير

ق20 انطلاقة خطيرة من إيبولا لاعب بلوزداد وتسديدة قوية تسكن الشباك الخارجية للمريخ

ق8 تسديدة قوية من مختار بلخيثر الذي نفذ ركلة حرة مباشرة مرت أعلى مرمى المريخ

ق2 تسديدة قوية من حسام الدين مرازيق تمر بجوار مرمى المريخ بقليل

انطلاق المباراة

ترتيب المجموعة الحالي

الترجي 9 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

الزمالك 4 نقاط

المريخ 3 نقاط

شباب بلوزداد المريخ
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