مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. إيوالا يقود الهجوم أمام المريخ
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:48
كتب : FilGoal
أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لـ شباب بلوزداد تشكيل الفريق الذي يواجه المريخ السوداني في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.
ويحل المريخ ضيفا على شباب بلوزداد في المجموعة التي تضم أيضا الترجي والزمالك
وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة المريخ كالتالي:
حراسة المرمى: أليكسيس قندوز
الدفاع: مختار بلخيثر - معاد حداد – سفيان بوشار - يوسف أمين اللوافي
الوسط: حسام الدين ميرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس
الهجوم: محمد بكير - ليونيل وامبا - أنايو إيوالا.
وجاء الترتيب الحالي للمجموعة كالآتي:
الترجي 9 نقاط
المريخ السوداني 4 نقاط
شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط
الزمالك المصري نقطة.
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