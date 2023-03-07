انتهت أبطال إفريقيا - الزمالك (3)-(1) الترجي.. الأبيض ينعش آماله

يستضيف الزمالك فريق الترجي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بينما ينفرد الترجي بالصدارة بتسع نقاط.

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نهاية المباراة

ق91 جوووووووووووول الجزيري يقتل المباراة

ق82 مشاركة إبراهيما نداي بدلا من مصطفى شلبي

ق62 نزول سيد عبد الله بدلا من سيف جعفر

ق57 هدف الترجي عن طريق رياض بن عياد

ق49 رأسية من المثلوثي أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 تصدي رائع من محمد صبحي

ق28 جوووووووووول زيزو من ركلة جزاء

ق25 ركلة جزاء لسيف الجزيري

ق20 رأسية من ياسين مرياح ولكن أعلى العارضة

ق19 خطأ فادح من محمد صبحي على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء

ق7 جوووووووووول أول في المباراة من تسديدة سيف فاروق جعفر

ق4 رأسية من بن حمودة ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة