مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (1)-(0) الترجي.. جووووووول أول لسيف جعفر
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:26
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق الترجي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بينما ينفرد الترجي بالصدارة بتسع نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق7 جوووووووووول أول في المباراة من تسديدة سيف فاروق جعفر
ق4 رأسية من بن حمودة ولكن أعلى العارضة
انطلاق المباراة
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