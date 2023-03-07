مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (1)-(0) الترجي.. جووووووول أول لسيف جعفر

يستضيف الزمالك فريق الترجي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بينما ينفرد الترجي بالصدارة بتسع نقاط.

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ق7 جوووووووووول أول في المباراة من تسديدة سيف فاروق جعفر

ق4 رأسية من بن حمودة ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة