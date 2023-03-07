مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (1)-(0) الترجي.. جووووووول أول لسيف جعفر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الترجي

يستضيف الزمالك فريق الترجي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بينما ينفرد الترجي بالصدارة بتسع نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------

ق7 جوووووووووول أول في المباراة من تسديدة سيف فاروق جعفر

ق4 رأسية من بن حمودة ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا الزمالك الترجي
نرشح لكم
مباشر مجموعة الزمالك- بلوزداد (0) - (0) المريخ.. محاولة أولى مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. إيوالا يقود الهجوم أمام المريخ مجموعة الزمالك - سيرجيو باولو يقود هجوم المريخ أمام بلوزداد مؤتمر الجباس: لدي ثقة في زملائي بتعويض الغيابات ضد أسكو كارا تشكيل الترجي - ثلاثي هجومي وعودة كوليبالي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - صبحي يحرس المرمى أمام الترجي.. وفتوح وشلبي أساسيان باتشيكو: نسعى للنقطة الثامنة من مواجهة كارا الصعبة.. وأثق في تعويض غيابات بيراميدز سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز
أخر الأخبار
إصابة لاعب طلائع الجيش بقطع في الرباط الصليبي 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر مجموعة الزمالك- بلوزداد (0) - (0) المريخ.. محاولة أولى 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - اللقب 21.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول 21 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - جونكالو راموس يقود هجوم بنفيكا.. ومينيوليه يحرس عرين كلوب بروج 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مجموعة الزمالك - تشكيل بلوزداد.. إيوالا يقود الهجوم أمام المريخ 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأبطال - تشيلسي يعود لثلاثة مدافعين وجيمس أساسي.. وماير يحرس مرمى دورتموند 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شوقي غريب: أهدرنا كما من الفرص للفوز أو التعادل ضد الأهلي لكن لم نستغلها 36 دقيقة | الكرة المصرية
حجازي ينهي مخاوف نونو سانتو قبل مواجهة النصر في كلاسيكو السعودية 47 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 4 انتهت في مجموعة الأهلي - الهلال (2) (0) القطن.. فوز ثمين