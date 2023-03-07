مؤتمر كولر: أرضية ملعب السلام سيئة جدا.. وسعيد بالفوز بأقل مجهود

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن استيائه من مستوى أرضية ملعب السلام وذلك خلال مباراة فريقه أمام المقاولون.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أرضية ملعب السلام سيئة جدا ولا يستطيع أي فريق أن يحرك الكرة على الأرض بسهولة بسببها".

وأضاف "الكرات الطويلة مطلوبة في بعض الأحيان وبسبب حالة أرض الملعب السيئة للغاية كنا نعتمد عليها في بعض الفترات".

وواصل "الكرات الطويلة تكون خلف المدافعين عند الضرورة فقط وسبب عدم اكتمالها إما أن مدافعي الخصوم مميزين أو أن لاعبينا غير قادرين على إرسال الكرة إلى المكان المطلوب".

وأردف "بدأنا مباراة المقاولون بشكل جيد وسجلنا هدف أول ثم الثاني وكان من المفترض أن تصبح الأمور أسهل علينا ولكن المنافس سجل هدفا في نهاية الشوط أعاده إلى اللقاء".

وتابع "كان المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز بأقل مجهود قبل مباراة صنداونز الصعبة للغاية والتي تستلزم منا الكثير من الجهد، ولذلك أنا سعيد بالفوز".

وأتم تصريحاته "خروج مروان عطية بين الشوطين لأنني كنت أريد أن نستحوذ على اللعب وأن نكون أكثر هدوءا لأنه كان لديه بعض التسرع".

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة 17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها في جنوب إفريقيا.