عاد لطريق الانتصارات.. الأهلي يعزز صدارته للدوري بثنائية في المقاولون

عاد الأهلي لطريق الانتصارات وفاز على المقاولون العرب لينفرد بصدارة الدوري.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 17.

وسجل علي معلول وفاروقا نور الدين (بالخطأ في مرماه) هدفي الأهلي، فيما أحرز جون أوكلي هدف المقاولون العرب الوحيد.

الأهلي عاد لطريق الانتصارات عقب التعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق خلال المباراة الماضية.

وحقق الأهلي الانتصار 13 خلال الموسم الحالي بعد التعادل في 5 مباريات سابقة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم.

في المقابل تعرض المقاولون العرب للهزيمة الرابعة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في مثلهم.

الأهلي رفع رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه صاحب الـ39 نقطة من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة من 20 مباراة في المركز السادس.

التشكيل

بدأ شادي حسين أساسيا في الهجوم على حساب محمد شريف غير المتواجد في قائمة المباراة.

كما بدأ مروان عطية في الوسط مع تواجد أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

وعاد محمود عبد المنعم "كهربا" بعد غيابه عن مباراة القطن الماضية، وتواجد اليوم على دكة البدلاء.

شادي حسين يقود هجوم الأهلي، وقندوسي ومروان عطية أساسيان ضد المقاولون العرب#في_الدوري pic.twitter.com/ak2dmlpOJ6 — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2023

في المقابل أجرى شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب ثلاثة تغييرات على التشكيل الذي واجه فاركو في المباراة الأخيرة، حيث بدأ الثلاثي عمر فايد وأحمد الشيمي وأحمد عاطف قطة في مكان أمير عابد ومحمد رزق وعمر فتحي. وغاب عن صفوف المقاولون العرب في مواجهة الأهلي، محمد محسن وعمر فتحي ومحمد سالم بسبب الإيقاف.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط على مرمى المقاولون العرب بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد خطأ على مدافع المقاولون عمر فايد ضد طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء.

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي من نقطة الجزاء في الدقيقة الثالثة.

علي معلول وصل إلى الهدف رقم 30 له مع الأهلي معادلا رقم جونيور أجايي وفي المركز الثالث لهدافي الأهلي الأجانب في مسابقة الدوري.

ويتصدر هذه القائمة الغاني أحمد فيليكس بـ47 هدفا، ثم الأنجولي أمادو فلافيو بـ35 هدفا.

ورد المقاولون عن طريق عرضية متقنة من جوزيف أوتشايا وصلت لزميله لويس إدوارد على القائم الثاني ونجح علي معلول في تشتيت الكرة من أمامه.

وأطلق أحمد قندوسي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود أبو السعود بثبات.

وسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق مدافع المقاولون فاروقا نور الدين بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 22.

وبات فاروقا ثامن لاعب يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بالموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويعتبر مدافع المقاولون العرب هو أول لاعبي الفريق يسجل بالخطأ في مرماه هذا الموسم.

وبدأ المقاولون العرب في تكثيف هجماته بحثا عن تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وأرسل جوزيف أوتشايا تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها جون أوكلي برأسية قوية من على القائم الثاني مرت لداخل الشباك عند الدقيقة 44.

ويعد الهدف هو السابع الذي يسكن شباك الأهلي في الدوري هذا الموسم.

وخلال آخر 10 مباريات للأهلي حافظ على نظافة شباكه 4 مرات في مختلف البطولات.

كما يعد الهدف هو الرابع للمهاجم النيجيري مع المقاولون خلال الموسم الجاري.

وواصل المقاولون ضغطه على مرمى الأهلي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وسدد جون أوكلي تسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي عند الدقيقة 66 من المباراة.

وأجرى مارسيل كولر تبديلا بنزول أليو ديانج بدلا من مروان عطية في الدقيقة 46.

وسدد جون أوكلي تسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي عند الدقيقة 66 من المباراة.

ودفع كولر بالثنائي محمد مجدي أفشة ورأفت خليل بدلا من أحمد قندوسي وشادي حسين.

وأرسل لويس إدوارد عرضية خطيرة لنادي المقاولون العرب أبعدها أليو ديانج من أمام منطقة جزاء الأهلي.

ومرر حمدي فتحي تمريرة أرضية وصلت لبيرسي تاو داخل منطقة جزاء وسدد الجنوب إفريقي بقوة لكنها اصطدمت في أحمد علاء مدافع المقاولون.

في المقابل دفع شوقي غريب بفادي فريد بدلا من لويس إدوارد في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية.

وأشرك مارسيل كولر رامي ربيعة في الدقائق الأخيرة من المباراة على حساب بيرسي تاو لتأمين الجانب الدفاعي.

وحافظ الأهلي خلال الدقائق المتبقية على تقدمه بهدفين مقابل هدف بيحصد 3 نقاط ثمينة.