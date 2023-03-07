مجموعة الزمالك - سيرجيو باولو يقود هجوم المريخ أمام بلوزداد
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:11
كتب : FilGoal
أعلن ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لملاقاة شباب بلوزداد مساء اليوم السبت.
ويحل المريخ ضيفا على المريخ في ملعب عنابة لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وجاء تشكيل المريخ لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد المصطفي
في الدفاع: مازن محمدين- مصطفي كرشوم- حمزة داوود- أليكس دا سيلفا
في الوسط: عمار طيفور- رافائيل- التاج يعقوب- ماتيوس
في الهجوم: رمضان عجب- سيرجيو باولو.
وكان المريخ قد فاز على شباب بلوزداد بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.
وجاء الترتيب الحالي للمجموعة كالآتي:
الترجي 9 نقاط
المريخ السوداني 4 نقاط
شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط
الزمالك المصري نقطة.
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