مجموعة الزمالك - سيرجيو باولو يقود هجوم المريخ أمام بلوزداد

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

أعلن ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لملاقاة شباب بلوزداد مساء اليوم السبت.

ويحل المريخ ضيفا على المريخ في ملعب عنابة لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء تشكيل المريخ لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:

أخبار متعلقة:
رومانو: يوفنتوس فعل بند شراء مويس كين قندوسي: هدفنا الفوز على صنداونز وانسجمت سريعا مع الأهلي غزل المحلة يخاطب ميتيلاند للحصول على قيمة رعاية إمام عاشور مؤتمر الجباس: لدي ثقة في زملائي بتعويض الغيابات ضد أسكو كارا

في حراسة المرمى: محمد المصطفي

في الدفاع: مازن محمدين- مصطفي كرشوم- حمزة داوود- أليكس دا سيلفا

في الوسط: عمار طيفور- رافائيل- التاج يعقوب- ماتيوس

في الهجوم: رمضان عجب- سيرجيو باولو.

وكان المريخ قد فاز على شباب بلوزداد بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة كالآتي:

الترجي 9 نقاط

المريخ السوداني 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

الزمالك المصري نقطة.

المريخ شباب بلوزداد
نرشح لكم
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل مؤتمر معلول: ركلة جزاء الجزيري من وحي الخيال.. والزمالك لم يسرق الفوز لاعب بلوزداد: مباراة المريخ لم تكن سهلة.. وهدفنا الفوز على الزمالك الجزيري: أي فريق يمر بفترة صعبة وهدفنا الفوز في الجزائر على بلوزداد مئوية زيزو.. الزمالك يستعيد أمل التأهل بثلاثية في الترجي مجموعة الزمالك – بلوزداد يفوز على المريخ ويشعل صراع التأهل
أخر الأخبار
ماركا: قبل مواجهة السعودية الودية.. بيكرمان يستقيل من تدريب فنزويلا 3 ساعة | أمريكا
كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري 3 ساعة | كرة سلة
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج 3 ساعة | كرة سلة
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
فيجورست يبرر تصرفه الغريب في أنفيلد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز