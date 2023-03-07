مؤتمر الجباس: لدي ثقة في زملائي بتعويض الغيابات ضد أسكو كارا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 19:41

كتب : حسام أحمد

دودو الجباس يحتفل بهدفه مع بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

يتوقع محمد الجباس مهاجم بيراميدز مباراة قوية وصعبة أمام أسكو كارا التوجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال الجباس في المؤتمر الصحفي: "المباراة قوية وصعبة في ظل لعب اللقاء خارج الأرض ووسط ظروف المنافس الذي لا بديل أمامه سوى الانتصار لتأمين فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية".

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أوضح "المنافس فريق ممتاز والمواجهة أمامه في القاهرة كشفت مدى قوته وامتلاكه لعناصر متميزة في مختلف المراكز، وبالطبع اللعب أمامه في توجو وسط أرضه وجماهيره يجعل الأمور أصعب بكثير".

وأشار "نمتلك العديد من العناصر الممتازة أصحاب الخبرات الكبيرة في القارة ما يجعل الأمور أفضل بكثير، والفريق منذ موسمه الإفريقي الأول وهو لديه هدف واحد وهو التتويج باللقب وكان قريبا من ذلك في الموسم الأول، وما يزال هو الهدف الأساسي للفوز بالبطولات هذا الموسم".

وأتم "رمضان صبحي لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريق بيراميدز ولكنه يغيب بسبب الإصابة، ولدي ثقة كبيرة في زملائي لتعويض غياب أي من العناصر وقدرتنا على العودة بنقاط المباراة كاملة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي.

أما فيوتشر فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطتين وكارا التوجولي يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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