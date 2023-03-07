تشكيل الزمالك - صبحي يحرس المرمى أمام الترجي.. وفتوح وشلبي أساسيان

دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد صبحي في التشكيل الأساسي لمواجهة الترجي.

ويستضيف الزمالك فريق الترجي في تمام التاسعة مساء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الثنائي أحمد فتوح ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسي لمواجهة الترجي.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – سيف فاروق جعفر.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.

دكة البدلاء: محمد عواد – محمود شبانة – محمد طارق – عمرو السيسي – إبراهيما نداي – يوسف أسامة نبيه – سيد عبد الله – أحمد بلحاج – ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة من ثلاث جولات.

أما الترجي فينفرد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.