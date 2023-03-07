سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز

اشتعلت المنافسة على بطاقتي الصعود من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي وصنداونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

جاء بذلك بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني بهدفين دون رد في الجولة الرابعة ليرتقي لصدارة المجموعة

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها في جنوب إفريقيا.

وبعد فوز الهلال أصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

الهلال السوداني 9 نقاط

صنداونز الجنوب إفريقي 7 نقاط

الأهلي 4 نقاط

القطن الكاميروني دون نقاط

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

وتبقى نتيجة مباراة صنداونز المقبلة هي التي تحدد الطريق الذي سيسير فيه الأهلي من أجل التأهل.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

الفوز على صنداونز

الأهلي سيلعب أولا ضد صنداونز في جنوب إفريقيا، ثم يخرج إلى الكاميرون لمواجهة القطن، وأخيرا يستقبل الهلال السوداني في القاهرة.

البداية مع مباراة صنداونز وفي حالة عودة الأهلي من جنوب إفريقيا بالفوز فهذا سيقربه كثيرا من التأهل في حالة الانتصار أيضا على القطن والهلال.

الأهلي وقتها سيصل إلى النقطة 13 وسيتأهل متصدرا للمجموعة.

التعادل مع صنداونز

في حالة تعادل الأهلي مع صنداونز سيصل رصيده إلى النقطة 5 مع ارتفاع رصيد صنداونز إلى النقطة 8 خلف الهلال المتصدر بـ9 نقاط.

ومع الفوز على الهلال والقطن وقتها سيصبح رصيد الأهلي 11 نقطة.

وهنا تبدأ الحسابات الخاصة بمباراة الهلال مع صنداونز.

في حالة فوز الهلال على صنداونز سيصل رصيده إلى النقطة 12 في الصدارة.

أما في حالة تعادل الفريقين سيصبح رصيد الهلال 10 نقاط، ورصيد صنداونز 9 نقاط، وفي حالة فوز الفريق الجنوب إفريقي على القطن سيصل إلى النقطة 12.

وقتها سيتأهل صنداونز في المركز الأول برصيد 12 نقطة، ومعه الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

خسارة الأهلي من صنداونز

وفي هذه الحالة سيكون طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده سيتوقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

خسارة الفريق السوداني ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) ووثتها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

وفي حالة التعادل سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.