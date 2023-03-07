مؤتمر كونتي: لدي الكثير من الطاقة سأحاول نقلها للاعبي توتنام قبل لقاء ميلان

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

عاد أنطونيو كونتي من جديد وظهر في المؤتمر الصحفي لـ توتنام عشية لقاء ميلان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيفه توتنام على ملعبه ميلان بعد نهاية لقاء الذهاب بنتيجة 1-0.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "عليّ أن استعيد وزني الذي فقدته لكن بالنسبة للبقية فأنا جيد، ولدي الكثير من الطاقة، التي سأحاول نقلها للاعبي فريقي لأنها مباراة مهمة بالنسبة لنا".

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وأضاف "أردت العودة عقب لقاء شيفيلد يونايتد لكن الطبيب منعني وطلب مني الانتظار".

ولم يتواجد كونتي في مقاعد البدلاء يوم السبت الماضي ضد ولفرهامبتون بعد نصيحة الأطباء، وقاد تدريبات الفريق من اليوم التالي عقب إجراء عملية في المرارة.

وأكمل "أردت العودة مبكرا لكن كان عليّ احترام الأطباء، لأنهم شعروا بالقلق عليّ بعد حضوري لمباراة ميلان، وذلك سبب عودتي يوم الأحد".

وأردف "حاليا أن بصحة جيدة وأمس قُدت الحصة التدريبية بكثير من الطاقة".

وواصل "عن بُعد حاولت أن أظل قريبا للغاية من طاقمي واللاعبين عن طريق الفيديو، لكن الأمر حاليا مختلفا تماما".

وتابع "أريد شكر الطاقم بأكمله، أعلم أن الأمر لم يكن سهلا عن اللاعبين بالابتعاد عن مدربهم، والآن أنا سعيد بالعودة".

من جانبه قال سون هيونج مين: "أنا سعيد بعودة المدرب للجلوس بجواري مجددا".

وأردف "عندما غاب قدّم الجهاز المعاون عملا كبيرا، لكننا شعرنا بطاقته وشغفه من جديد".

وأتم "عندما يقف على دكة البدلاء يعطينا دفعة وطاقة رائعة".

ويحتاج توتنام للتفوق بفارق هدفين على ميلان من أجل الوصول لربع النهائي.

ولم يتأهل كونتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2012-13 بقميص يوفنتوس وأقصى حينها على يد بايرن ميونيخ.

توتنام ميلان دوري أبطال أوروبا أنطونيو كونتي
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