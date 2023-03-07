إلى الصدارة.. الهلال يفوز على القطن ويعقد موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

فاز الهلال السوداني على ضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد في أم درمان، بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وسجّل ديفيد أباجنا في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماكابي ليليبو الهدف الثاني في وقتٍ متأخر من اللقاء.

ليرفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط ويقفز إلى صدارة المجموعة في انتظار نتيجة مباراة ماميلودي صنداونز (7 نقاط) أمام الأهلي (4 نقاط).

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فيما ظل رصيد القطن صفريًا بتلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي في المجموعة.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل.

هجوم هلالي

دخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، فهددوا مرمى الضيوف بعد مرور دقيقتين فقط بواسطة الغاني أباجنا الذي سدد كرة قوية جاورت القائم.

التسديدات تواصلت ولكن بواسطة الكونغولي ماكابي ليليبو الذي مرت كرته أعلى العرض بعد كرة ثابتة متفق على تنفيذها في الدقيقة العاشرة.

وظل ليليبو مصدر الخطورة الأول، وأرسل عرضية أرضية في الدقيقة 16 لم تجد من يقابلها.

أول ظهور للقطن في منطقة جزاء الهلال حدث في الدقيقة 24 عندما سدد بيشنت واسو أعلى العارضة.

قاعدة قذائف الهلال عادت للدوران، فأطلق ليليبو كرة صاروخية في الدقيقة 30 جاورت القائم.

القطن تجرأ وتواجد أكثر في مناطق الهلال، واضطر علي أبو عشرين حارس مرمى الفريق السوداني للمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليحصل على بطاقة صفراء.

لينفذ إبراهيم أبا المخالفة ويسدد كرة قوية في الدقيقة 41 تصدى لها أبو عشرين ببراعة.

الهلال عاقب القطن على تقدمه، وشن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 42، ليستغل أباجنا تمريرة محمد عبد الرحمن وينهي الكرة في الشباك متقدمًا للهلال بالهدف الأول.

ليسجل أباجنا أول هدف له في مسيرته بدوري أبطال إفريقيا.

وجه مغاير

مع بداية الشوط الثاني أجرى أبو بكر سليمانو مدرب القطن تغييرين بدخول رامسيس نجوميزيو ورياش كوكولو.

ليندفع القطن إلى الهجوم بشكل كبير ويبدأ في تهديد مرمى الهلال، خصوصا بواسطة عبد الرحمن دامان الذي أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 56 تصدى لها أبو عشرين ببراعة.

دامان عاد وكرر المحاولة من نفس المكان في الجهة اليمنى بالدقيقة 60، لكن كرته جاورت القائم بغرابة.

حدة هجمات القطن ارتفعت عندما أرسل إبراهيم أبا رأسية في الدقيقة 68 تصدى لها أبو عشرين.

رصاصة الرحمة

استطاع الهلال الصمود أمام هجمات القطن حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد أن تعرض البديل جون روبيا لعرقلة.

لينبري الخطير ليليبو وينفذ ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني للفريق السوداني في الدقيقة 82.

ورفع ليليبو 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسجل هدفه الرابع في آخر 3 مباريات.

وحاول الهلال إضافة هدف ثالث بواسطة عبد الرحمن الذي اخترق وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس نحو الركنية.

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