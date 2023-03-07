كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

أستراليا × قطر

حقق منتخب أستراليا فوزا كبيرا على قطر بتسعة أهداف مقابل هدف في كأس أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما والمقامة في أوزبكستان.

الفوز أتى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليكون منتخب قطر قد خسر في مبارياته الثلاث.

منتخب قطر تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق مصطفى عصر قبل أن يتعادل منتخب أستراليا في الدقيقة الـ 13 عن طريق حسن الغريب بالخطأ في مرماه.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم أستراليا بأربعة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني وسع منتخب أسترالي الفارق بتسجيله خمسة أهداف أخرى لتنتهي المباراة بتسعة أهداف مقابل هدف.

ورفع منتخب أستراليا رصيده من النقاط إلى 6 ليتساوى مع كل من فيتنام وإيران وليضمن التأهل بفارق الأهداف عن فيتنام.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات عربية وفي أول جولتين حققوا الفوز في 3 مباريات فقط.

أستراليا قطر كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما
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