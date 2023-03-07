انتهت في مجموعة الأهلي - الهلال (2) (0) القطن.. فوز ثمين

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

الهلال - القطن - دوري أبطال إفريقيا

يستقبل الهلال السوداني نظيره القطن الكاميروني في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا في نفس المجموعة التي تضم الأهلي وماميلودي صنداونز.

طالع تشكيل الفريقين من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.89 اختراق من محمد عبد الرحمن وتسديدة قوية يتصدى لها حارس القطن

ق.82 ليليبو يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق.81 ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة جون روبيا

ق.68 تهديد رأسي جديد وأبو عشرين يتصدى لإبراهيم أبا

ق,60 تسديدة خطيرة جديدة من دامان من الجهة اليمنى تجاور القائم

ق.56 أوووه تسديدة قوية من عبد الرحمن دامان لاعب القطن ويتصدى أبو عشرين ببراعة

ق.52 اصطدام وسقوط جادين ألامباتنان حارس مرمى القطن

ق.46 دخول ثنائي القطن رامسيس نجوميزيو ورياش كوكولو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 ديفيد أباجنا يسجل الهدف الأول للهلال

ق.41 إبراهيم أبا ينفذ ركلة حرة يتصدى لها أبو عشرين في أول تهديد حقيقي للقطن

ق.39 إنذار لـ علي أبو عشرين حارس الهلال بسبب لمس الكرة خارج منطقة الجزاء باليد

ق.30 تسديدة صاروخية من ليليبو لكن تجاور القائم

ق.24 تهديد أول للقطن بواسطة بيشنت واسو الذي سدد اعلى العارضة

ق.16 عرضية أرضية من ليليبو لا تجد من يقابلها

ق.10 تسديدة من ماكابي ليليبو تمر أعلى العارضة

ق.2 تسديدة صاروخية من ديفيد أباجنا لاعب الهلال تجاور القائم

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

الهلال القطن الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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