تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل بيتيس ضيفا على يونايتد في ذهاب دور الـ16 من المسابقة يوم الخميس.

وذكرت تقارير عديدة أن كاسيميرو غاب عن تدريب يونايتد الأخير بعد تعرضه لكدمة في لقاء ليفربول يوم الأحد.

وخضع كاسيميرو للكشف بالآشعة لتحديد قوة الإصابة وإمكانية ظهوره أمام بيتيس، حسب التقارير.

وأوضحت التقارير أن رافاييل فاران أيضا يعاني من كدمة تلقاها في لقاء ليفربول أيضا.

في حالة مشاركة كاسيميرو في لقاء الذهاب الخميس المقبل فسيكون عليه الحذر من الحصول على بطاقة صفراء في اللقاء لأنها ستكلفه الغياب عن لقاء الإياب بسبب تراكم البطاقات.

ويعد كاسيميرو أحد أهم لاعبي الشياطين الحمر هذا الموسم بعد انضمامه في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

البرازيلي ظهر في 35 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 5..