أمام الترجي.. الزمالك يسعى لتجنب ما لم يحدث طوال 47 عاما من تاريخه القاري

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 12:41

كتب : FilGoal

احتفال الترجي بهدف حمدو الهوني في الزمالك

يستقبل الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بعد هزيمتين وتعادل، وتجنب ما لم يحدث طوال تاريخه القاري.

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الزمالك دوري أبطال إفريقيا الترجي
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