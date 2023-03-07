أمام الترجي.. الزمالك يسعى لتجنب ما لم يحدث طوال 47 عاما من تاريخه القاري
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 12:41
كتب : FilGoal
يستقبل الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بعد هزيمتين وتعادل، وتجنب ما لم يحدث طوال تاريخه القاري.
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