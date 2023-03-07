أمام الترجي.. الزمالك يسعى لتجنب ما لم يحدث طوال 47 عاما من تاريخه القاري

يستقبل الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بعد هزيمتين وتعادل، وتجنب ما لم يحدث طوال تاريخه القاري.

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