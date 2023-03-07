ريمونتادا لم تكتمل.. برينتفورد يوقف صحوة فولام بفوز مثير

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 00:12

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد ضد فولام

حقق برينتفورد الفوز على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شجل أهداف برينتفورد في المباراة كل من إيثان بينوك وإيفان توني وماتياس ينسن، بينما سجل مانور سولومون وكارلوس فينيسيوس لفولام.

الخسارة كانت هي الأولى لفولام بعد 9 مباريات بدون هزيمة في جميع البطولات.

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وكان الفريق قد خسر مباراته الأخيرة يوم 23 يناير ضد توتنام بهدف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام للنقطة الـ 38 في المركز التاسع بفارق نقطة عن فولام صاحب المركز السابع.

تقدم بينوك بالهدف الأول لبرينتفورد في الدقيقة السادسة بتسديدة من خارج منطقت الجزاء غيرت اتجاهها وخادعت الحارس لينو لتسكن الشباك.

وتعادل فولام عن طريق سولومون الذي تابع ركلة حرة مباشرة نفذها أندرياس بيريرا وارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني أضاف إيفان توني الهدف الثاني لبرينتفورد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53.

وأضاف ينسن الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85 الذي استغل تمريرة كيفن شادي ليضع الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 99 أنهى كارلوس فينيسويس أهداف المباراة بتقليص الفارق لفولام بمتابعة لتسديدة أخرى من بيريرا تصدى لها الحارس دافيد رايا لتتمهد أمام فينيسيوس.

وسيلعب فولام المباراة المقبلة على ملعبه ضد أرسنال صاحب الصدارة يوم 12 مارس المقبل، بينما سيحل برينتفورد ضيفا على إيفرتون.

برينتفورد فولام الدوري الإنجليزي
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