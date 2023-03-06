إدارة المحلة تجتمع مع الجهاز الفني لبحث أسباب تراجع النتائج

الإثنين، 06 مارس 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

لاعبو غزل المحلة يحتفلون بالهدف أمام الزمالك

عقد مجلس إدارة غزل المحلة برئاسة أسامة خليل وعمر عبد الله المدير الرياضي للفريق اجتماعا مع عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق.

وتناقش مجلس الإدارة مع الجهاز الفني عن أسباب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وكيفية العودة للمسار الصحيح وتقديم مباريات جيدة.

ويأتي الاجتماع عقب خسارة غزل المحلة اليوم الإثنين ضد الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

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وفشل غزل المحلة في تحقيق أي انتصار خلال الست مباريات الأخيرة الذين خاضهم الفريق.

وحقق غزل المحلة فوزه الأخير يوم 24 يناير الماضي على حساب الزمالك في الجولة الـ 15 من الدوري.

وتجمد رصيد غزل المحلة بعد الخسارة عند 27 نقطة في المركز السابع.

وبدأ غزل المحلة موسمه مع المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو قبل أن تتم إقالته في الجولة 12 ليتولى بعدها عبد الباقي جمال المهمة.

وقاد عبد الباقي جمال الفريق خلال 9 مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

غزل المحلة عبد الباقي جمال
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