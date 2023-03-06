10 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام الترجي.. وبعض التذاكر للفريق التونسي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 22:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

جمهور الزمالك

شهد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري للقاء.

وتقرر حضور 10 ألاف مشجع للقاء الغد بعد موافقة الجهات الأمنية، وحصل الفريق الضيف على 200 دعوة لحضور جماهيره، بالإضافة إلى 30 في المقصورة الرئيسية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

أخبار متعلقة:
مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية قرعة البطولة العربية - الزمالك ضد النصر بقيادة رونالدو.. والجيش يواجه أهلي طرابلس مؤتمر نبيل معلول: لن نتأثر بالضغط الجماهيري لـ الزمالك.. ولا مجال للعواطف في كرة القدم

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على اللقاء خليل البلوشي.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا الترجي
نرشح لكم
مؤتمر نبيل معلول: لن نتأثر بالضغط الجماهيري لـ الزمالك.. ولا مجال للعواطف في كرة القدم الجزيري: الزمالك يمر بمرحلة سوء توفيق.. والفوز أهم من أن أسجل مؤتمر فيريرا: وضع الزمالك سيئ في المجموعة.. والفوز على الترجي يعيد الثقة للفريق صنداونز يعلن فتح ملعبه أمام الجمهور مجانا في مباراة الأهلي الترجي يحذر جماهيره من إشعال الشماريخ في مواجهة الزمالك بسبب عقوبات كاف قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو وفاة لاعب في الدوري الإيفواري خلال مباراة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
المشاركة الخامسة.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند ضد ألبورج 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري السوبر 27 دقيقة | كرة سلة
10 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام الترجي.. وبعض التذاكر للفريق التونسي 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
تحت الثلوج.. إمام عاشور يشارك في تعادل ميتيلاند مع ألبورج 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
غزل المحلة: سنتقدم بشكوى رسمية ضد لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
بلا فوز للمباراة الثانية على التوالي.. الهلال يخسر من الفتح ساعة | السعودية
البطولة العربية - طريق طلائع الجيش إلى دور المجموعات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز