10 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام الترجي.. وبعض التذاكر للفريق التونسي

شهد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري للقاء.

وتقرر حضور 10 ألاف مشجع للقاء الغد بعد موافقة الجهات الأمنية، وحصل الفريق الضيف على 200 دعوة لحضور جماهيره، بالإضافة إلى 30 في المقصورة الرئيسية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على اللقاء خليل البلوشي.