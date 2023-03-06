تحت الثلوج.. إمام عاشور يشارك في تعادل ميتيلاند مع ألبورج

تعادل ميتيلاند مع ألبورج بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري الدنماركي.

المباراة شهدت مشاركة إمام عاشور بشكل أساسي في صفوف ميتيلاند وحتى الدقيقة الـ 72.

المشاركة كانت هي الخامسة لإمام بقميص ميتيلاند وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين.

وشهدت المباراة تساقط كثيف للثلوج خلال نصفها الثاني.

التعادل رفع رصيد ميتيلاند للنقطة الـ 27 في المركز السابع وبفارق نقطة واحدة عن سيكيبورج صاحب المركز السادس.

بادر ألبورج بالهجوم وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكلاس هيليونيس ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وحاول إمام عاشور التسديد في الدقيقة الـ 35 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة حاول إمام من جديد بعد خروج حارس المرمى خارج منطقة الجزاء ليضع الكرة خلفية تمر بجاور المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر إمام عاشور فرصة سهلة تحديدا في الدقيقة الـ 68 بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة بجوار القائم.

وخرج إمام عاشور في الدقيقة الـ 72 ليحل فريدريك هايزلبرج بدلا منه.

وسيلعب ميتيلاند مباراته المقبلة ضد لونبجي صاحب المركز الأخير على ملعبه يوم 12 مارس المقبل في الجولة الـ 21 من الدوري الدنمارك.