مباشر كرة سلة - الأهلي (32) - (32) الزمالك.. تعادل قاتل في نهاية الربع الثاني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة 12 مرحلة المجموعات من دوري السوبر لـ كرة السلة.

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نهاية الربع الثاني بالتعادل 32-32 .. ثلاثية رائعة من الزمالك في الثانية الأخيرة

ق18: وقت مستقطع للأهلي.. 30-26 لصالح الأهلي

ق16: الفارق يتقلص 26-21

ق15: الفارق يتسع، 26-15

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 19-12

ق5: الأهلي يتقدم 7-5

ق3: الأهلي يتقدم 3-2

أول نقطة في المباراة للزمالك بعد مرور دقيقة و36 ثانية

بداية المباراة

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ترتيب البطولة

الأهلي 22 نقطة (العلامة الكاملة)

الاتحاد السكندري 21 نقطة

الزمالك 19 نقطة

الجزيرة 16 نقطة

طلائع الجيش 16 نقطة

سموحة 14 نقطة

مصر للتأمين 12 نقطة

الاتصالات 12 نقطة