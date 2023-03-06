مؤتمر نبيل معلول: لن نتأثر بالضغط الجماهيري لـ الزمالك.. ولا مجال للعواطف في كرة القدم

الإثنين، 06 مارس 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

نبيل معلول مدرب الترجي

شدد نبيل معلول المدير الفني لـ الترجي التونسي أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة مع كونها الفرصة الأخيرة للأبيض، مشيرا إلى أن فريقه لن يتأثر بضغط الحضور الجماهيري.

ويلعب الزمالك مع الترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وقال نبيل معلول في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الزمالك صعبة فهي مباراة الفرصة الأخيرة له. نحن جاهزون للقاء واستعدينا بكل جدية".

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وأضاف "الترجي جاهز لكل سيناريوهات المباراة، سواء لعب الزمالك بثلاثة أو أربعة مدافعين، ثلاثة لاعبين في الوسط أواثنين".

وتابع "الزمالك يمر بفترة صعبة مؤخرا ولكنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بالرغم من تراجع نتائجه عن الأوقات السابقة".

وواصل "سنخوض اللقاء بمنظومة جماعية دفاعيا وهجوميا، أرضية ملعب برج العرب أفضل من ملعب 5 يوليو (الذي استضاف مباراة شباب بلوزداد)".

واستطرد "نتوقع الحضور الجماهيري الكبير لمساندة الزمالك ولن الفريق جاهز لذلك ولن يتأثر بالضغوط".

وأتم "الزمالك إذا صعد للأدوار الإقصائية سيُتعب الترجي في الأدوار النهائية. الكرة لا مجال بها للعواطف وفرق مثل الزمالك والترجي والأهلي والرجاء والوداد يتنافسون على اللقب دائما".

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على اللقاء خليل البلوشي.

كيف يتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا؟

هذا ما نستعرضه معكم في هذا التقرير:

**الطريق الأول

يحتاج الزمالك للفوز في كل مبارياته المتبقية ليحصد 9 نقاط تضاف إلى النقطة الحالية ويصبح رصيده 10 نقاط.

وقتها سيخرج شباب بلوزداد بشكل رسمي من المنافسة على التأهل لأن أقصى عدد من النقاط قد يصل له بعد خسارته من الزمالك هو 9 إذا فاز على الترجي والمريخ.

يتبقى المريخ ووقتها سيحتاج الزمالك أن يتعثر الفريق السوداني في أحد مباراتيه أمام الترجي أو بلوزداد حتى لا يصل إلى النقطة العاشرة لأنه يمتلك حاليا 4 نقاط.

وإذا لم يتعثر المريخ وفاز في المباراتين سيتم الاحتكام وقتها إلى قاعدة أفضلية المواجهات المباشرة.

**الطريق الثاني

في حالة فوز الزمالك على الترجي والمريخ في مصر سيصل إلى النقطة 7، ويتبقى له مباراة ضد شباب بلوزداد في الجزائر.

إذا تعادل فيها سيصل الزمالك إلى النقطة 8، ووقتها سيحتاج الزمالك ألا يصل المريخ إلى النقطة الثامنة. أي أن الفريق السوداني يجب ألا يحصل على أكثر من 4 نقاط من المباراتين.

كذلك سيحتاج الزمالك لتعثر شباب بلوزداد أمام الترجي في تونس، وكذلك عدم فوزه على المريخ في الجزائر. (ألا يحصل بلوزداد على أكثر من 3 نقاط في المباراتين).

أما إذا خسر الزمالك أمام بلوزداد في الجزائر سيتوقف رصيده عند النقطة 7.

وقتها سيحتاج أن يفوز الترجي على بلوزداد في تونس وأن يفوز المريخ على بلوزداد في الجزائر.

ولكن.. في حالة فوز المريخ على بلوزداد في الجزائر سيصل إلى النقطة 7 وهو نفس رصيد الزمالك في هذا السيناريو.

وفي هذه الحالة سيصعد الزمالك بشكل مباشرة لأنه بالفعل سيكون فاز على المريخ في القاهرة.

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