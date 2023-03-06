الجزيري: الزمالك يمر بمرحلة سوء توفيق.. والفوز أهم من أن أسجل

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:11

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري - الزمالك

أكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نخوض مواجهة قوية وصعبة غدا أمام الترجي خاصة بعد الخسارة في اللقاء السابق الذي أقيم في تونس".

وأضاف: "حرصنا على علاج الأخطاء والسلبيات وبدأنا التجهيز للقاء الترجي عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز، ونتظلع غدا لتحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الترجي في تونس".

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وتابع الجزيري: "في كل مباراة نحاول أن نحسن من مستوانا، والكرة فيها مكسب وخسارة، وهذا أمر طبيعي، وهدفنا التسجيل في لقاء الغد".

واختتم اللاعب تصريحاته: "هناك سوء توفيق عند كل اللاعبين ونسعى للتسجيل في مباراة الترجي لتحقيق الفوز، والمهم أن نحقق الفوز سواء سجلت أنا أو أي لاعب".

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على اللقاء خليل البلوشي.

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