للمرة الثانية على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة ألبورج

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

أعلن ألبرت كابيلاس مدرب ميتيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ألبورج.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويحل ميتيلاند ضيفا على ألبورج في الجولة الت 20 من الدوري الدنماركي.

ويلعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند للمرة الثانية على التوالي والثالثة في الدوري الدنماركي.

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وشارك عاشور حتى الآن مع ميتيلاند في 4 مباريات منذ الانضمام للفريق وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين.

ويحتل ميتيلاند المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن سيلكبورج صاحب المركز السادس المؤهل للمنافسة على الدوري.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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