للمرة الثانية على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة ألبورج
الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
أعلن ألبرت كابيلاس مدرب ميتيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ألبورج.
إمام عاشور
النادي : ميتيلاند
ويحل ميتيلاند ضيفا على ألبورج في الجولة الت 20 من الدوري الدنماركي.
ويلعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند للمرة الثانية على التوالي والثالثة في الدوري الدنماركي.
وشارك عاشور حتى الآن مع ميتيلاند في 4 مباريات منذ الانضمام للفريق وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين.
ويحتل ميتيلاند المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن سيلكبورج صاحب المركز السادس المؤهل للمنافسة على الدوري.
نرشح لكم
مباشر الدوري الدنماركي - ألبورج ضد ميتيلاند.. العارضة تمنع الأول الكشف عن مدة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة بسبب جراحة في الكاحل.. نيمار يغيب عن باريس لثلاثة أشهر على الأٌقل مؤتمر بوتر: لا نريد ركلات الترجيح ولكن نستعد لها.. وهذا موقف جيمس وكانتي مؤتمر فيليكس: اسمي لا ينطق هكذا.. لا أعرف لماذا يخطئون فيه موندو ديبورتيفو: برشلونة يتواصل مع لابورت الراغب في الرحيل عن مانشستر سيتي قائمة كرواتيا - حضور مودريتش وغياب حارس أتليتكو في مباراتي ويلز وتركيا "قرار مؤلم ولكنه صحيح".. ألديرفيرلد ينهي مسيرته مع منتخب بلجيكا