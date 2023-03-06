صنداونز يعلن فتح ملعبه أمام الجمهور مجانا في مباراة الأهلي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

صنداونز

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي فتح أبواب ملعبه مجانا أمام جمهوره خلال مباراة الأهلي.

ويلعب صنداونز ضد الأهلي عصر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في تمام الثالثة عصرا.

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ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ4 نقاط.

أما الهلال السوداني يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي القطن الكاميروني دون نقاط.

وفاز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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