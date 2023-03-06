انتهت الدوري - المصري (1)-(0) طلائع الجيش

الإثنين، 06 مارس 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

طلائع الجيش × المصري

يستضيف المصري فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية والعشري من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز الرابع عشر بـ 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------

نهاية المباراة

ق70. عصام ثروت يتألق بتصد رائع من تسديدة أحمد أمين منصور.

ق68. تسديدة قريبة من عبده يحيى تمر بجوار المرمى.

ق63. جوووول أول للمصري عن طريق عبده يحيى بمتابعة لرأسية أحمد عماد التي ارتدت من العارضة.

ق56. توقف المباراة لقطع شورت أحمد مسعود بعد تدخل مع جريندو.

ق49. تسديدة من إلياس الجلاسي وأحمد مسعود يتألق.

ق47. تبديل أول لطلائع الجيش بخروج السيد أبو أمنه للإصابة ودخول محمد شريف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. مرور رائع من حسين السيد داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة ضعيفة في يد أحمد مسعود.

ق 22: رأسية من زياد كمال يتصدى لها مسعود

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
تركه لمواجهة الإسماعيلي.. المحلة يشكر الاتحاد التنزاني بسبب حميد ماو بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة تامر مصطفى: لا يجوز غناء أحمد عيد لـ الزمالك وهو لاعب في إنبي.. وموقف كابو النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية
أخر الأخبار
كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي 11 دقيقة | المحترفون
أراوخو: لا أستطيع انتظار الكلاسيكو.. ومعركة فينسيوس النفسية 31 دقيقة | الدوري الإسباني
خالد لطيف: إصابة الونش ورحيل إمام عاشور من أسباب تأثر الزمالك.. و48 ساعة حاسمة 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
نونيز يغيب عن أوروجواي بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب بلوزداد: حققنا فوزا مستحقا على الزمالك.. وسنذهب لتونس من أجل الصدارة ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة.. تشيلسي والهلال وصنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
بعد العودة من الجزائر.. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك 3 أيام راحة قبل مواجهة البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تسبب في هدف وأهدر الآخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام ليون 12 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال