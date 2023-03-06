انتهت الدوري - المصري (1)-(0) طلائع الجيش

يستضيف المصري فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الحادية والعشري من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز الرابع عشر بـ 17 نقطة.

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نهاية المباراة

ق70. عصام ثروت يتألق بتصد رائع من تسديدة أحمد أمين منصور.

ق68. تسديدة قريبة من عبده يحيى تمر بجوار المرمى.

ق63. جوووول أول للمصري عن طريق عبده يحيى بمتابعة لرأسية أحمد عماد التي ارتدت من العارضة.

ق56. توقف المباراة لقطع شورت أحمد مسعود بعد تدخل مع جريندو.

ق49. تسديدة من إلياس الجلاسي وأحمد مسعود يتألق.

ق47. تبديل أول لطلائع الجيش بخروج السيد أبو أمنه للإصابة ودخول محمد شريف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. مرور رائع من حسين السيد داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة ضعيفة في يد أحمد مسعود.

ق 22: رأسية من زياد كمال يتصدى لها مسعود

انطلاق المباراة