جاكبو: هذا هو الفارق بين ثلاثي هجوم ليفربول السابق والحالي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

أوضح كودي جاكبو جناح ليفربول الفارق بين ثلاثي هجوم ليفربول السابق، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمنيو، والثلاثي الحالي صلاح وجاكبو وداروين نونيز.

وسجل الثلاثي الحالي 6 أهداف ضمن 7 اكتسح بها ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال جاكبو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ثلاثي الهجوم السابق محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمنيو اعتاد اللعب سويًا. الآن هناك ثلاثي جديد باستثناء صلاح".

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وأضاف "قد تشهد البداية بعض الصعوبات فيما يخص التفاهم وإيجاد بعضنا البعض وما إلى ذلك".

وانفصل الثلاثي السابق بعد رحيل ماني إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، واقتراب رحيل فيرمينو نهاية الموسم الجاري.

وأكمل "بالطبع نحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم والتكيف مع طريقة اللعب، وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة نحو ذلك".

وأتم الدولي الهولندي "علينا مواصلة العمل والتحسن، وكل شيء سيسير بشكل صحيح".

وانضم جاكبو إلى صفوف ليفربول في يناير الماضي قادما من أيندهوفن الهولندي، بينما انضم نونيز الصيف الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي.

فيما يلعب صلاح موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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