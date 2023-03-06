الترجي يحذر جماهيره من إشعال الشماريخ في مواجهة الزمالك بسبب عقوبات كاف

حذر نادي الترجي التونسي جماهيره المتجهة إلى مصر، من إشعال الشماريخ في مواجهة الزمالك.

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك في التاسعة مساء غدا الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك بسبب تهديد الترجي بالحرمان من جماهيره حال تم إشعال الشماريخ مرة أخرى على خلفية ما حدث في مواجهة الفريق الافتتاحية في دور المجموعات ضد المريخ.

وجاء بيان الترجي كالآتي:

"يذكر النادي الترجي أحباءه الأعزاء الذين تحولوا إلى مصر، لحضور لقائنا غدا ضد الزمالك المصري، أن الفريق لا يزال مهددا بعقوبة".

"ولذلك الرجاء من أنصارنا مواصلة مساندة الفريق بنفس الانضباط والمثالية التي تميزوا بها في المقابلات الأخيرة بدون إشعال الشماريخ واستعمال الليزر، نظرا لأهمية البطولة والمشوار القاري مازال طويلا".

"نحن في حاجة لحضور جماهيرنا لمواصلة المسيرة بنجاح".

وكانت تقارير تونسية قد أشارت إلى تهديد كاف لنادي الترجي بالحرمان من جماهيره لثلاث مباريات مقبلة إذا تكرر ما حدث أمام المريخ.

وأشعلت جماهير الترجي وقتها الشماريخ وألقت زجاجات المياه على أليكس سيلفا لاعب المريخ بسبب إهدار الوقت.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاث انتصارات في الدور الأول.