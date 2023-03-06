مباشر الدوري المصري - الداخلية (2) (0) غزل المحلة.. جوووول الأجمل في الدوري

الإثنين، 06 مارس 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

مباراة الزمالك ضد الداخلية

يحل غزل المحلة ضيفا على الداخلية في الجولة 21 للدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

--------------

ق.49 جووووول احتساب الهدف بواسطة تقنية الفيديو

ق.46 هدف غير محتسب بداعي التسلل بعد عمل فردي غير عادي من عبد الرحمن السكران

ق.46 دخول عبد الرحمن عاطف وإبراهيما كوني في صفوف المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.24 تسديدة قوية من آلان تشامبادي لكنها تجاور القائم

ق.23 فرصة هائلة ضائعة من الداخلية بتسديدة ضعيفة لـ سمير فكري

ق.20 جووووول سمير فكري يسجل الهدف الأول للداخلية بعد عمل رائع من عبد الرحمن السكران

ق.1 إصابة أحمد سيد عبد النبي في الرأس بعد مرور 12 ثانية بعد اصطدام بـ عماد السيد

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة

الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي لـ في الجول: جلسة بين الجمل واللاعبين.. وحقيقة المستحقات المتأخرة التشكيل - رشيد على دكة بدلاء الداخلية.. والنادري والشيخ يقودان غزل المحلة خصم وتحقيق وتصعيد للشباب.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد امتناع اللاعبين عن التدريبات حازم إمام يشرح أدوار فيتور بيريرا في منظومة التحكيم خبر في الجول - أسامة نبيه يقرر الرحيل عن الزمالك بعد مباراة الترجي طرد لاعب الأهلي وتعرض للاتهامات.. من هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد الرابعة من أصل 9.. مصطفى زيكو رجل مباراة الحدود وسيراميكا تقنية الفيديو تحرم حرس الحدود من الفوز الأول على سيراميكا
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: جلسة بين الجمل واللاعبين.. وحقيقة المستحقات المتأخرة 8 دقيقة | الدوري المصري
نفاد تذاكر كلاسيكو اتحاد جدة والنصر.. وأعلى دخل في تاريخ الدوري السعودي 14 دقيقة | السعودية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتواصل مع لابورت الراغب في الرحيل عن مانشستر سيتي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الداخلية (2) (0) غزل المحلة.. جوووول الأجمل في الدوري ساعة | الدوري المصري
ليفربول يفتح تحقيقا حول اقتحام مشجع لأرض الملعب أمام يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة كرواتيا - حضور مودريتش وغياب حارس أتليتكو في مباراتي ويلز وتركيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز