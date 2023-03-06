ليفربول يفتح تحقيقا حول اقتحام مشجع لأرض الملعب أمام يونايتد

أفاد نادي ليفربول أن إدارة النادي فتحت تحقيقا حول اقتحام أحد المشجعين لملعب أنفيلد خلال المباراة التاريخية التي جمعت الحمر بمانشستر يونايتد يوم الأحد.

وشهد ملعب أنفيلد نتيجة تاريخية حين دك ليفربول شباك الشياطين الحمر بسباعية نظيفة. (التفاصيل)

خلال الاحتفال بالهدف السابع الذي سجله روبرتو فيرمينو اقتحم أحد المشجعين الملعب ليحتفل مع اللاعبين لكنه اصطدم بقوة بالثنائي أندي روبرتسون وكورتيس جونز، في لقطة فجرت غضب يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وجاء بيان ليفربول على النحو الآتي:

"بدأ نادي ليفربول تحقيقا فوريا لتحديد وحظر المشجع الذي اقتحم ملعب أنفيلد خلال مباراة يوم الأحد في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد".

"ركض الجاني إلى أرض الملعب أثناء الاحتفال بالهدف السابع واصطدم بلاعبي ليفربول، وكانت هناك مخاطر لإصابة أحدهم".

"لا عذر لهذا السلوك غير المقبول والخطير. تعتبر سلامة وأمن اللاعبين والمشجعين أمرا بالغ الأهمية".

"سيتبع النادي الآن إجراءات العقوبات الخاصة به وقد منع الجاني من حضور مباريات الفريق حتى اكتمال التحقيق".

"إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة دخول الملعب دون إذن، فقد يواجه الجاني حظرا مدى الحياة من دخول أنفيلد وكل ملاعب الدوري الإنجليزي".

"هذه الأعمال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة".

وشهدت المباراة استعادة الملك المصري محمد صلاح لبريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.