قائمة كرواتيا - حضور مودريتش وغياب حارس أتليتكو في مباراتي ويلز وتركيا

الإثنين، 06 مارس 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

كرواتيا

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2024.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

كرواتيا

وشهدت القائمة استمرار تواجد المخضرم لوكا مودريتش، فيما يبتعد ديان لوفرين بعد اعتزاله اللعب دوليا.

كما يحضر ماتيو كوفاسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، ويوشكو جوارديول، وإيفان بيريشيتش.

واعتمد داليتش على أغلب العناصر التي ظهرت في كأس العالم 2022 قبل حوالي 3 أشهر.

وقرر داليتش استبعاد إيفو جربيتش حارس مرمى أتليتكو مدريد، مع بقائه في قائمة الانتظار رفقة كريستيان ياكيتش لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت، وديون درينا بيليو مهاجم فرايبورج، وداريو شبيكيتش جناح دينماو زغرب.

كما يغيب أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا، ودوي تشاليتا تسار مدافع ساوثامبتون.

وتستقبل كرواتيا نظيرتها ويلز يوم 25 مارس في مدينة سبليت بالجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

ثم تحل كرواتيا ضيفةً على تركيا يوم 28 مارس في مدينة بورصا ضمن منافسات الجولة الثانية.

قائمة كرواتيا:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) - إفيتشا إفوشيتش (بافوس القبرصي) - نيديليكو لابروفيتش (رييكا)

الدفاع: دوماجوي فيدا (أيك أثينا اليوناني) - يوشكو جوارديول (لايبزج الألماني) - مارتن إرليتش (ساسولو الإيطالي) - يوسيب شوتالو (دينامو زغرب) - يوسيب يورانوفيتش (يونيون برلين الألماني) - يوسيب ستانيشيتش (بايرن ميونيخ الألماني) - بورنا سوسا (شتوتجارت الألماني) - بورنا باريشيتش (جلاسكو رينجرز الاسكتلندي)

الوسط: لوكا مودريتِش (ريال مدريد الإسباني) - ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي الإنجليزي) - مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) - لوفرو ماير (رين الفرنسي) - ماريو باشاليتش (أتالانتا الإيطالي) - نيكولا فلاشيتش (تورينو الإيطالي) - لوكا سوتشيتش (ريدبول سالزبورج النمساوي) - لوكا إيفانويشتس (دينامو زغرب)

الهجوم: إيفان بيريشيتش (توتنام هوتسبير الإنجليزي) - أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني) - برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب) - ميسلاف أورشيتش (ساوثامبتون الإنجليزي) - ماركو ليفايا (هايدوك سبليت)

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