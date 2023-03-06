قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو

الإثنين، 06 مارس 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

استمر غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز المتجهة إلى توجو لخوض مواجهة كارا في الكونفدرالية.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على كارا في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل في مدينة لومي عاصمة توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكان رمضان صبحي قد غاب عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام الزمالك في الدوري بسبب تورم في الكاحل.

أخبار متعلقة:
للمرة الثالثة.. عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز أمام الزمالك لمصلحة الأهلي.. تعادل سلبي لعبا ونتيجة غير مسبوق بين بيراميدز والزمالك تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم ضد الزمالك.. وغياب رمضان وعودة الكرتي تشكيل الزمالك - عودة لرباعي دفاعي أمام صبحي.. والصفقات الشتوية على الدكة ضد بيراميدز

بينما شهدت قائمة بيراميدز المسافرة إلى توجو ضم محمد صادق بعد غيابه المباراة الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد صادق.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

وأدى الفريق مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بملعب النادي، قبل اختيار القائمة والسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعة الكونفدرالية برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام الجيش الملكي وفيوتشر بينما فاز على كارا بهدف دون مقابل في ختام الجولة الثالثة.

رمضان صبحي الكونفدرالية بيراميدز
نرشح لكم
وفاة لاعب في الدوري الإيفواري خلال مباراة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي.. القنوات الناقلة والمعلق زور عمره أثناء اختباره في أندية مصرية.. قصة غريبة للاعب غاني كادت تنهي حياته في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الزمالك عن مواجهة الترجي مران الزمالك - تعليمات فيريرا الأخيرة.. وخطة المعسكر لمواجهة الترجي قائمة الزمالك - عودة الونش أمام الترجي.. وغياب شيكابالا وعبد الشافي خبر في الجول - 10 آلاف مشجع في مباراة الزمالك والترجي مصدر مقرب من قندوسي يكشف لـ في الجول سر احتفاله ضد القطن
أخر الأخبار
كرة طائرة - الجمعة انطلاق مراحل خروج المغلوب في دوري الرجال 18 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مورينيو: أحترم أليجري ويعجبني فريقه.. وباتريشيو قام بمعجزات ضد يوفنتوس 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
روبي فاولر يهنئ صلاح بعد كسر رقمه التاريخي مع ليفربول 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابيو: التأهل لدوري الأبطال أمر حاسم في مستقبلي مع يوفنتوس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد ساعة | منتخب مصر
تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - مؤمن ممثل مصر الوحيد.. وثنائي دجلة في نصف نهائي سيدات بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز