قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وضم صادق لرحلة توجو

استمر غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز المتجهة إلى توجو لخوض مواجهة كارا في الكونفدرالية.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على كارا في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل في مدينة لومي عاصمة توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكان رمضان صبحي قد غاب عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام الزمالك في الدوري بسبب تورم في الكاحل.

بينما شهدت قائمة بيراميدز المسافرة إلى توجو ضم محمد صادق بعد غيابه المباراة الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد صادق.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

وأدى الفريق مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بملعب النادي، قبل اختيار القائمة والسفر ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعة الكونفدرالية برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام الجيش الملكي وفيوتشر بينما فاز على كارا بهدف دون مقابل في ختام الجولة الثالثة.